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Genç kızın ayaklarını görüntüleyen sapığa meydan dayağı

Elinde cep telefonuyla bindiği otobüste genç bir kızın ayaklarını kaydeden bir kişi ile yanındaki arkadayı vatandaşların tepkisine küfürle cevap verdi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:18
Genç kızın ayaklarını görüntüleyen sapığa meydan dayağı

Genç kızın ayaklarını görüntüleyen sapığa meydan dayağı


Bursa’da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişi, otobüstekiler tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.


Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya aldığı iddia edilen şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı.

Yolculardan birinin "Kızımı nasıl videoya çekersin?" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyerek otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

TEKMELERLE DARBEDİLDİ

En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

Son Güncelleme: 25.07.2022 19:41
Anahtar Kelimeler:
Genç Kızım
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