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Genç kızların küfür kavgasında bıçaklı saldırı

Yaşları 15 ve 16, iki genç kız arasında küfür yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Genç kızlardan biri hastanelik diğeri ise karakolluk oldu.

Genç kızların küfür kavgasında bıçaklı saldırı

Yaşları 15 ve 16, iki genç kız arasında küfür yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Genç kızlardan biri hastanelik diğeri ise karakolluk oldu.

06 Ekim 2019 Pazar 16:02
Genç kızların küfür kavgasında bıçaklı saldırı


Genç kızların küfür kavgasında bıçaklı saldırı


Küfür yüzünden çıkan kavgada bir genç kız bıçaklanarak yaralandı. Antalya'da, Cennet S.A. (16), annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Sude İ.'yi (15) sağ ve sol baldırlarından bıçaklayıp kaçtı. Sude İ. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cennet S.A. yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesi, Yeni Emek Mahallesi'nde, iddiaya göre Sude İ. (15),telefonda konuştuğu arkadaşı Cennet S.A.'nın (16) annesine küfür etti. Buna sinirlenen Cennet S.A., telefonla aradığı Sude İ.'ye buluşmak istediğini söyledi. 

Bir süre sonra Yeniemek Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen arkadaşların arasında küfürleşme yüzünden yeniden tartışma çıktı.


İKİ BALDIRINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Cennet S.A., Sude İ.'yi sağ ve sol baldırından olmak üzere iki yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Sude İ., vatandaşların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Sude İ.'nin durumun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Cennet S.A. ve yanındaki kız arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, işlemlerin ardından adliye sevk edildi

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