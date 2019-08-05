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Geri dönüşüm tesislerinde yangın patlamalara neden oldu

Denizli'de gece yarısına geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın ve peş peşe duyulan patlama sesleri ile girdi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor

Geri dönüşüm tesislerinde yangın patlamalara neden oldu

Denizli'de gece yarısına geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın ve peş peşe duyulan patlama sesleri ile girdi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:04
Geri dönüşüm tesislerinde yangın patlamalara neden oldu

Geri dönüşüm tesislerinde yangın patlamalara neden oldu



Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde geri dönüşüm fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.. Katı atıkların ayrıştırıldığı tesislerin kimyasal bölümünde çıkan yangın tüm fabrikayı sardı.


Denizli-Ankara yolu üzerine bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesislerde çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında zaman zaman patlamaların olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulunuyor.
 

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DenizliHonazYangınSon Dakika Haberler
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