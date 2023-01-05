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Gizem Memioğlu'nun ölümü | MHP'li yönetici ölü bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kastamonu ilçesi Taşköprü Kadın Kolları eski başkanı Gizem Memioğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

05 Ocak 2023 Perşembe 16:33
Gizem Memioğlu'nun ölümü | MHP'li yönetici ölü bulundu

Gizem Memioğlu'nun ölümü | MHP'li yönetici ölü bulundu


Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevrisinde sayılan bir isim olarak bilinen Gizem Memioğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay, Kastamonu merkez Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.

Bir dönem rock müziğiyle ilgilenen Gizem Memioğlu, MHP'deki görevinden 11 Aralık'ta istifa etmişti. İstifanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aykırı rockçı Başkandım, sizlerde oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.01.2023 16:39
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Gizem MemioğluKastamonuölümü
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