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Gizem Saraçoğlu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Kastamonu Barosu'nun genç avukatlarından Gizem Saraçoğlu, duruymadan çıktıktan sonra geldiği evinde cansız bedeni bulundu.

13 Temmuz 2021 Salı 21:23
Gizem Saraçoğlu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Gizem Saraçoğlu'nun ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?



Duruşmadan çıktıktan sonra evine gelen genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Annesi ile birlikte yaşayan talihsiz avukatın hiç bir sorunu olmadığını söyleyen arkadaşları, savcılığın konuyla ilgili detaylı araştırma yapmasını istediler.

Kastamonu Barosuna kayıtlı Avukat Gizem Saraçoğlu, sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesinde bulunan evine gitti.

Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gizem Saraçoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Son Güncelleme: 13.07.2021 21:24
Anahtar Kelimeler:
Gizem SaraçoğluCinayetİntiharKastamonu
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