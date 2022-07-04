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Göçmen kaçakçısı aracı güvenlik güçlerinin üstüne sürdü, 1 kişi öldü

Van İran sınırı yakınlarında aracına aldığı 40 kadar kaçağı taşıyan sürücü güvenlik güçlerinin kurduğu arama noktasında durmadı. Uyarı ateşi açıldı, bir kaçak göçmen can verdi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:04
Göçmen kaçakçısı aracı güvenlik güçlerinin üstüne sürdü, 1 kişi öldü

Göçmen kaçakçısı aracı güvenlik güçlerinin üstüne sürdü, 1 kişi öldü

Kaçak göçmenleri taşışan sürücü, aracını güvenlik güçlerinin üzerine sürdü. Aracın lastiklerine açılan ateş sırasında bir göçmen hayatını kaybetti. Van Valiliği'nden kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama: 1 ölü, 12 yaralı
Van Valiliği, kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır" denildi.

Van Valiliği'nden kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

"ARACIN DURDURULABİLMESİ AMACIYLA, ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri  istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.

Anahtar Kelimeler:
VanSarayKaçak Göçmen
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