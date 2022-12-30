Gökdelen inşaatında vinç koptu, 5 kişi hayatını kaybetti



İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

VALİ KÖŞGER: 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 KİŞİ YARALANDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vincin yapıya doğru devrildiği olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

