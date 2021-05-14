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Göz rengini bilmediği adama 100 bin TL borç vermiş

Trabzon'da bir doktor dolandırıldığını öne sürdü. Suçladığı kadın ise doktorun sevgilisi olduğunu iddia etti. Ancak, savcının "Göz rengi ne?" sorusuna doğru cevap veremedi. 'Sevgili' oyunu savcıya takılan çift hakkında iki suçtan hapis cezası verildi

14 Mayıs 2021 Cuma 21:45
Göz rengini bilmediği adama 100 bin TL borç vermiş

Göz rengini bilmediği adama 100 bin TL borç vermiş


Edinilen bilgilere göre, Trabzon'da 5 yıl önce çocuğunu özel bir etüt merkezine kaydettiren doktor Serkan Ramoğlu, Jale T. ve Murat T. adlı dershane yöneticisi karı kocayla 2 bin 500 lira karşılığında anlaştı. Serkan Ramoğlu, 2 bin 500 TL değerindeki senede imza attı. Ama aylar sonra kendisine gelen 92 bin 500 liralık icra tebligatı ile şoka uğradı. Serkan Ramoğlu, imzaladığı senetteki rakamın başına 9 eklendiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

'İŞLERİ BÜYÜTMEK İÇİN BORÇ PARA İSTEDİ'

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcı, gözaltına alınan Murat T. ve eşi Jale T.'nin ifadesine başvurdu. 4 çocuk annesi Jale T., ifadesinde doktor Serkan Ramoğlu ile arkadaş ortamında tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu öne sürdü. "Benden işlerini büyütmek için borç para istedi. Elden kendisine 100 bin TL verdim. Daha sonra bana 7 bin 500 TL ödedi. Geri kalan ödemeyi ise senet olarak yaptık. Senedi Murat T. düzenledi. Serkan Ramoğlu imza attı. Çocuğunun etüt merkezine geldiği iddiaları doğru değildir. Duygusal yakınlığa güvenerek borç para verdim" dedi.

GÖZ RENGİNİ YANLIŞ BİLDİ

Savcı, Jale T.'ye sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Serkan Ramoğlu'nun göz rengini sordu. "Mavi" cevabını alan savcı, Serkan Ramoğlu'nun fotoğraflarını inceledi ve şikayetçinin göz renginin kahverengi olduğunu tespit etti. Serkan Ramoğlu'nun etüde giden oğlunun göz renginin ise mavi olduğu, Jale T.'nin göz renklerini karıştırdığı ortaya çıktı. Senetler üzerinde yapılan incelemede ise rakamlar üzerinde sıvı teması olduğu için yazının kime ait olduğunun tespit edilemediği belirlendi.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Savcı, Jale T. ve Murat T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, müştekinin fiziksel özelliklerini bilmeyen şüphelinin müştekiye 100 bin TL olan büyük bir parayı borç vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan karı kocanın katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Jale T. ve Murat T.'yi sahtecilikten 3'er yıl, dolandırıcılıktan ise 5'er yıl hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca sanıkların 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Jale T. ve Murat T.'nin aynı yöntemle dolandırıcılık suçunu birçok veliye yönelik işlediği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonDolandırılma
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