Göztepe - Altay maçı | Yanıcı madde taşıyan şirket kapatıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servisi'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında, geçen 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi.

