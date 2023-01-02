Göztepe - Altay maçı | Yanıcı madde taşıyan şirket kapatıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servisi'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.
Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi.