Gülay Bursalı cinayeti | Katil 3.5 yıl sonra yakalandı



Gülay Bursalı cinayetinde önemli gelişme. Henüz 23 yaşındaydı. Üniversite öğrenimini sürdürürken TV dizilerinde üstlendiği rollerle dikkat çeken Gülay Bursalı, erkek arkadaşı ile birlikte gittiği rezidansta tecavüzle tehdit edilince ölüme sürüklendi. Korkunç cinayetin ardından 3.5 yıl geçti. Katil zanlısı iki şüpheli kayıplara karıştı. Şüphelilerden Mehmet V. adlı zanlı sahte kimlikle bir kahvehanede yakalandı. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderilirken olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmasını sürdürüyor.



İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 21 Mart 2016'da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Gülay Bursalı, cinsel saldırı sonucu ölüme sürüklendi. Cinsel saldırıdan kurtulmak için 10'uncu kattan atlayarak hayatını kaybeden Bursalı cinayetinde yaklaşık 4 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili aranan 2 şüpheliden 23 yaşındaki Mehmet V. Küçükçekmece'de yakalandı.



Başakşehir 4. Etap, 1. Kısım B 39 blok Daire 41'de 21 Mart 2016 günü çıplak şekilde 10'uncu kattan atlayarak intihar eden dizi oyuncusu Gülay Bursalı’nın ölümüyle ilgili önemli gelişme yaşandı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Önceki gün akşam saatlerinde Küçükçekmece ‘de umuma açık yerlerle ilgili denetim yapan Güven Timleri, bir kıraathanede kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrollerinde polisin dikkatini Aydın V. kimliğini taşıyan kişi çekti. İncelenen kimliğin sahte olduğu saptandı. Ve gerçek kimliğinin Mehmet V. olduğu belirlendi. Gerçek kimliği incelendiğinde ise önemli detay ortaya çıktı. Mehmet V., 3 yıl önce tecavüzden kurtulmak için Başakşehir’de rezidansın 10’uncu katından çıplak atlayarak intihar eden oyuncu Gülay Bursalı’nın ölümüyle ilgili aranan kişilerden biri çıktı.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRME"

Yapılan incelemede Mehmet V.’nin olayla ilgili Bakırköy 2.Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten Öldürme” suçundan arandığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli Mehmet V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet V. tutuklandı.

ERKEK ARKADAŞI İFADE VERMİŞTİ

Olay 21 Mart 2016’da Başakşehir’de meydana gelmişti. Gülay Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö., şüpheli olarak polise detaylı ifade vermişti. Engin Ö. Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Gülay B. ile sosyal medya üzerinde tanışıp konuşuyorduk. Ancak 6 ay önce ilk defa birbirimizi gördük. Arkadaş olduk. Zaman zaman bekar evlerinde birlikte oluyorduk. Olay gecesi de birlikte eğlendikten sonra kalacak bir yer aramaya başladık. Daha önceden de ev kiraladığım C.İ.'yi telefonla aradım. Bana bir ev olduğunu ancak temizlik gerektiğini kendilerinin de bizimle birlikte geleceklerini söylediler" dedi.

"BEN 'DUR, ATLAMA' DERKEN BOŞLUĞA BIRAKTI"

Birlikte eve gittiklerini söyleyen Engin Ö., "Bir süre eşyaları topladılar. Bu sırada Gülay içerdeki odaya girmişti. Daha sonra C.İ., arkadaşımla önce kendisinin beraber olacağını söyledi. Yanındaki kişi beni tuttu, telefonumu aldı. C.İ., Gülay'ın odasına girdiğinde bağrışmalar oldu. Sesler yükselince beni tutan kişi de odaya girdi. Kısa bir süre sonra da ben odaya girdim. İçeri girdiğimde Gülay pencereye çıkmış 'Bana bir şey yapmayın' diye bağırıyordu. Ben 'Dur, atlama' derken kendisini boşluğa bıraktı" dedi.

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Olayla ilgili şüpheli C.I.'de aranıyor. Yapılan ilk çalışmalarda C.İ.'nin İstanbul dışına kaçtığı tespit edilmişti.