Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
107533
ALTIN
269.818
DOLAR
5.7121
STERLİN
7.3955
EURO
6.3276

Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış

Kadınlara, genç kızlara yönelik cinayetler durmak bilmiyor. Isparta'da Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından hunharca katledildi. 

Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış

Kadınlara, genç kızlara yönelik cinayetler durmak bilmiyor. Isparta'da Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından hunharca katledildi. 

19 Kasım 2019 Salı 13:41
Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış

Güleda Cankel cinayeti, katili ölüm saatini yazmış


Isparta Uygulamalı Bilimlir Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kız hayatını kaybetti. 


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel adlı genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini sosyal medya hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam kent merkezindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ISUBÜ’de öğrenim gören 19 yaşındaki Güleda Cankel kaldığı apartta, eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi.


Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay sonrasında henüz ismi belirtilmeyen zanlının daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.


ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Güleda Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

"CANINIZIN İSTEDİĞİ ZAMAN ÖLMEYECEKSİNİZ"

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.
Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yol çıktı.
 

Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler
Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Gülay Bursalı cinayeti | Katil 3.5 yıl sonra yakalandı
Gülay Bursalı cinayeti | Katil 3.5 yıl sonra yakalandı
Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı
Adem Perçin cinayeti | Yanlış teşhis yüzünden hapis yattı
Yasak aşk cinayeti | Eşinin katiline önce sarılmış sonra çay demlemiş
Yasak aşk cinayeti | Eşinin katiline önce sarılmış sonra çay demlemiş
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet
Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı
Özlem Akusta cinayeti, Seri katilin izi ATM görüntelerinden çıktı
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Adıyaman'da iki genç kadının ölümüne 6 gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı
Bursa'da satanizm iddiası ortalığı karıştırdı
Pendik'te çocuğa cinsel taciz iddiasına meydan dayağı
Pendik'te çocuğa cinsel taciz iddiasına meydan dayağı
Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü
Polis memuru, uzman çavuş eniştesi ve ablasını öldürdü
Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var
Otogarda silahlı maganda dehşet saçtı, 3 yaralı var
Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler
Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler
PKK'nın kadın bombacısı Adana'da yakalandı
PKK'nın kadın bombacısı Adana'da yakalandı
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Rabia Naz'ın babası da gözaltına alındı
Öldürdüğü kuzeni adına ailesine mektup göndermiş
Öldürdüğü kuzeni adına ailesine mektup göndermiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort