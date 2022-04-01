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Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi

İstanbul Başakşehir'de 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları nedeniyle tutuklanan Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit ilk kez hakim karşısına çıktı.

01 Nisan 2022 Cuma 18:35
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi

Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi


İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hamile hemşire Gülhan D.’ye saldırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit, tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Koçyiğit, "Biz hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü. Böyle bir şey yapmadık" dedi.

İstanbul Başakşehir'de 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırdıkları nedeniyle tutuklanan Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar SEGBİS sistemi ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hemşire Gülhan D. ise duruşmaya katılmadı.

"DEFOL GİT SEN KİMSİN"

Duruşmada savunma yapan baba Hüseyin Koçyiğit, "Kan vermek amacıyla hastaneye gittik. Ben kafeteryada bekliyordum. Kızım Gülcan'ı kan verdikten sonra baygınlık geçirdiğini öğrendim. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müşteki bize karşı 'defol git sen kimsin de konuşuyorsun?' dedi. Ben de bunun üzerine müştekiye 'terbiyesizsin' dedim. Ancak iddianamedeki hakaret içerikli sözleri söylemedim" dedi.

Gülhan D.'nin hamile olduğunu bilmediğini de belirten Hüseyin Koçyiğit, "Tekme atarak darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmadık" diye konuştu.

"HEMŞİRENİN YÜZÜNE YUMRUK ATMADIM"

Rıdvan Koçyiğit ise, "Hemşire kardeşimin üzerindeydi. Ben ayırmak isterken güvenlikler beni alıp odaya götürdüler. Hamile olduğunu duymadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay sırasında ben orada değildim hemşirenin yüzüne yumruk atmadım. Müştekinin ilk ifadesi ile sonraki ifadesi çelişiyor. İlk ifadesinde uçan tekme attı dedi daha sonra yumruk attığı söyledi" ifadelerini kullandı.

ADLİ KOTROLLE TAHLİYE EDİLDİLER

Tutuksuz sanık Nurcan Koçyiğit, "Görgüsüzler dediğini hatırlıyorum. Bunun üzerine elimdeki poşetleri bırakıp, elimdeki ayranla yanına gittim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Müşteki ayran olan elime vurdu. Bu sebeple ayran üzerime döküldü. Hemşire bu sırada saçıma yapıştı. Kendisine karşı bir eylemde bulunmadım" ifadelerini kullandı. 

Savcı, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıklar Hüseyin ve Rıdvan Koçyiğit'in tutuklulukta geçirdikleri süre, üzerine atılı suçların üst sınırları göz önünde bulundurularak tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 
 

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