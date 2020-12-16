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Gülnur E. intihar girişimi mi? Öldürülmek mi istendi?

Esenyurt'da bir rezidansın en üst katından aşağıya düşen genç kızın erkek arkadaşı göz altına alındı. Görgü tanıkları genç kızın 18. kattan atladığını iddia etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:11
Gülnur E. intihar girişimi mi? Öldürülmek mi istendi?

Gülnur E. intihar girişimi mi? Öldürülmek mi istendi?

Yüksek katlı binalarda genç kız ve kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi  daha mı eklendi. İstanbul Esenyur'ta'18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. hastaneye kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2051. Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülnur E.  (22), 18 katlı binanın en üst katından park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Gülnur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Öte yandan genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtRezidans
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