Gülnur E. intihar girişimi mi? Öldürülmek mi istendi?

Yüksek katlı binalarda genç kız ve kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha mı eklendi. İstanbul Esenyur'ta'18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. hastaneye kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarındaMehterçeşme Mahallesi 2051. Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülnur E. (22), 18 katlı binanın en üst katından park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Gülnur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.