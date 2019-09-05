Gülşah Karaduman cinayetinde katiller aranıyor

Sinop'ta cadde ortasında çatışan magandaların açtığı ateş sırasında can veren 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman son yolculuğuna uğurlanırken, polis kavgada silah kullanan zanlıların peşinde.

Sinop'ta husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman (32), hayatını kaybetti. Karaduman dün toprağa verildi. Kavgada yaralanan 5 kişiden 1'inin durumu ciddiyetini korurken, 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 şüpheli gözaltına alındı...

Sinop'ta önceki gece saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde, iddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden aralarında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, ikilinin yanında bulunan Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekât (PÖH) timleri sevk edildi.

GÜLŞAH KURTARILAMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup ağır yaralanan Gülşah Karaduman (32),hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yaralılardan, durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmaların hedefi olup hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S. ile F.A. ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Silahlı kavgada yer alan Görkem C. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman, için Sinop'un Dibekli köyü, Kaz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı CHP'li Barış Ayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile, gözyaşlarına hâkim olamadı. Gülşah Karaduman, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

