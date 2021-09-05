Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gülseda Karagülle'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan 28 yaşındaki Gülseda Karagülle, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık soruşturma başlattı,

05 Eylül 2021 Pazar 07:46
Gülseda Karagülle'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Gülseda Karagülle'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?


Antalya'da Gülseda Karagülle (28), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Karagülle'nin kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 'Ruhum hayatımdan yoruldu' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle (28), kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.


Gülseda Karagülle’nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, genç kadının sosyal medya hesabında koyduğu fotoğrafta yazan ‘Ruhum hayatımdan yoruldu’ yazısı ise dikkat çekti. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
GülsedaİntiharCinayetAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü maganda dehşet saçtı, yaralılar var
Alkollü maganda dehşet saçtı, yaralılar var
Tekirdağ Ergene'de feci kaza | 6 can kaybı var
Tekirdağ Ergene'de feci kaza | 6 can kaybı var
Dogecoin vurgununda yeni deliller ortaya çıktı
Dogecoin vurgununda yeni deliller ortaya çıktı
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Sahilde dehşet saçan magandalar her yerde aranıyor
Sahilde dehşet saçan magandalar her yerde aranıyor
Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı, gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı, gözaltına alındı
Şehir hastanesi bahçesinde feci ölüm | Kimse ilgilenmedi
Şehir hastanesi bahçesinde feci ölüm | Kimse ilgilenmedi
Zeynep Günay'ın ölümü | Lunapark'ta can verdi
Zeynep Günay'ın ölümü | Lunapark'ta can verdi
Adliye önünde vatandaşın cinsel istismar isyanı
Adliye önünde vatandaşın cinsel istismar isyanı
Sosyal medya fenomenlerine çekiliş soruşturması
Sosyal medya fenomenlerine çekiliş soruşturması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim