Gülseda Karagülle'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?



Antalya'da Gülseda Karagülle (28), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Karagülle'nin kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 'Ruhum hayatımdan yoruldu' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı öğrenilen Gülseda Karagülle (28), kaldığı odada hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Gülseda Karagülle’nin cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, genç kadının sosyal medya hesabında koyduğu fotoğrafta yazan ‘Ruhum hayatımdan yoruldu’ yazısı ise dikkat çekti. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.