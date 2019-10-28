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Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet

Geçtiğimiz yıl aynı markette çalıştığı Canoğlu Yiğit adlı şahıs tarafından katledilen Gülseret Kartalcı cinayetinde indirimsiz müebbet çıktı.

Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet

Geçtiğimiz yıl aynı markette çalıştığı Canoğlu Yiğit adlı şahıs tarafından katledilen Gülseret Kartalcı cinayetinde indirimsiz müebbet çıktı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 09:54
Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet


Gülseren Kartalcı cinayeti, Katil Canoğlu'na müebbet



Eşiyle boşanma aşamasındayken birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Gülseren Kartalcı cinayetinde karar açıklandı. Kartalcı'yı hunharca hislerle ve defalarca bıçaklayarak öldüren Canoğlu Yiğit'e indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.


 Ankara’da geçen yıl eşiyle boşanma aşamasında olan Gülseren Kartalci ile bir dönem aynı markette çalıştığı Canoğul Yiğit arasında yakınlaşma olduğu öne sürüldü.


Bir süre aynı evi paylaşan ikili arasında yaşanan tartışmalar sonucu Kartalci’nin Yiğit’e, “Dayanamıyorum, seninle yaşamak istemiyorum” dediği ifade edildi. Bunun üzerine genç kadına silah doğrultan Yiğit’in, “Seni döve döve adam edeceğim. Ben bitti demeden bitmez. Seni öldürürüm” diye tehdit edip 39 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.


"YAPMA" DİYE BAĞIRDI


Sanık Yiğit karar duruşmasında, “Olay günü maktulle birlikte kızını okula götürmüştük. Polis geldi ve maktulün beni şikayet ettiğini söyledi. Evden de uzaklaştırma kararı almışlar. Bunun üzerine Gülseren’in çalıştığı yere gittim, bana hakaret edince orada bulunan bıçakla ölene kadar vurdum” dedi. Görgü tanığı İ.B. ise “Gülseren, ‘yapma’ diye bağırıyordu. Sanık Gülseren’i bıçaklıyordu. Ben de ‘yapma’ diye bağırdım. Gülseren can havliyle oradan uzaklaştı. Fakat sanık takip edip Gülseren’i saçından tuttu. Yere yatırıp bıçaklamaya devam etti” dedi.

BİR GÜN ÖNCE ŞİKAYETE GİTTİ


Diğer görgü tanığı E.D. de “Olaydan bir gün önce Gülseren bana sanığın kendisini dövdüğünü, onu şikâyet ettiğini ve onunla yaşamak istemediğini söylemişti” diye konuştu. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa cinayetten önce Kartalci’yi kasten yaralama ve ölümle tehdit suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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