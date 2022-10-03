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Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürdü intihar etti

Eski Alperen Ocakları Genel Başkanlığı'nı bırakıp Adalet Bakanlığı'na Hakim olarak giren Serkan Tüzün, kendisi gibi hukukçu eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü.

03 Ekim 2022 Pazartesi 16:33
Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürdü intihar etti

Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürdü intihar etti

Ankara, gece yarısı Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün cinayetine tanık olduk.  Serkan Tüzün üç çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti. Serkan Tüzün, bir dönem Alperen Ocakları'nın genel başkanlığını yapmıştı.


Akıllara durgunluk veren olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında meydana geldi. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün, sabaha karşı üç çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün ile tartışmaya başladı.


 
Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

"12 YIL KIZIMI DIŞARI ÇIKARMADI"

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını belirterek şöyle konuştu:

"Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi." 

TETKİK HAKİMİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, eski Alperen Ocakları Genel Başkanıydı. Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Cinayetiİntihar
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morgül 2022-10-03 16:53:23

Annenin feryadına yürek dayanmaz.. çocukları kaldı... Allah böylelerine fırsat vermesin

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