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Hakim  Serkan Tüzün, eşini öldürdü, intihar etti HSK taziye yayınladı

3 çocuk annesi eşini yıllardır cehennem azabı çektiren hakim Serkan Tüzün'ün işlediği cinayetin ardından canına kıymasına tepkiler devam ederken HSK; intihar eden şahıs için taziye yayınladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 18:35
Hakim  Serkan Tüzün, eşini öldürdü, intihar etti HSK taziye yayınladı

Hakim  Serkan Tüzün, eşini öldürdü, intihar etti HSK taziye yayınladı

Hakim Serkan Tüzün'ün 12 yıl boyunca adeta evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen İlksen Tüzün'ün annesine göre o tam bir psikopattı. Eşine ve çocuklara hapis hayatı yaşattığı iddia edilen hakimin işlediği cinayetin ardından çalışanı olduğu HSK'nın yayınladığı taziye mesajı sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

Eşini öldürüp intihar etmişti: HSK'den Serkan Tüzün için tartışma yaratacak taziye mesajı!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), evli olduğu İlksen Tüzün’ü öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün hakkında taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirilen eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün'ün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında evli olduğu İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıkmıştı.


Tüzün çiftinin ölümü gündeme otururken HSK tartışma yaratacak bir açıklama yayımladı. 

Serkan Tüzün'ün ardından taziye mesajı yayımlayan HSK, İlksen Tüzün'e ilişkin ise hiçbir ifadeye yer vermedi.

İşte HSK'nin yayımladığı o mesaj;

''Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız” denilen mesajda, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Serkan TüzünHakim Cinayeti
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