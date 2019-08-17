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Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasında İHA'larla tesbit edilen hareketlilik anında etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasında İHA'larla tesbit edilen hareketlilik anında etkisiz hale getirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06
Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü

Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü


Türkiye Suriye sınır hattında hareketlilik sürerken terör örgütü PKK'lılar sınır içerisinde saldırı hazırlığı içine girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi


Hakkari-Şemdinli kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando birlikleriyle başlatılan hava destekli operasyonda, 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin, sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi'ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere Bölgesi'nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir" denildi. 
 

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