Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda son 24 saat içerisinde 14 terörist öldürüldü. Örgütün Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 terörist öldürülürken, Sincar'da örgütün sözde yöneticilerinden biri etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise çıkan çatışmada 8 terörist silahları ile birlikte öldürüldü. Hakkari'de vurulan teröristlerin daha önce 2 vatandaşı şehit ettiği açıklandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda bugün Irak Sincar'da örgütün üst düzey yöneticisi öldürülürken, yurt içinde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari’de Kato Marinos’ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.,