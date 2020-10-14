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Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yurt içinde yürütülen operasyonlarda 8 terörist öldürüldü. Teröristlerin daha önce 2 vatandaşı şehit ettiği açıklandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:56
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü


Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda son 24 saat içerisinde 14 terörist öldürüldü. Örgütün Irak'ın Hakurk bölgesinde 5 terörist öldürülürken, Sincar'da örgütün sözde yöneticilerinden biri etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise çıkan çatışmada 8 terörist silahları ile birlikte öldürüldü. Hakkari'de vurulan teröristlerin daha önce 2 vatandaşı şehit ettiği açıklandı. 


Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda bugün Irak Sincar'da örgütün üst düzey yöneticisi öldürülürken, yurt içinde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari’de Kato Marinos’ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.,

Son Güncelleme: 14.10.2020 21:26
Anahtar Kelimeler:
HakkariOperasyon
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