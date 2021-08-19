Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Halı saha maçı yapan polislere silahlı saldırı

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan polis memurlarına silahlı bir grubun sataştığı sonra da silahla saldırı düzenlediği açıklandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:48
Halı saha maçı yapan polislere silahlı saldırı

Halı saha maçı yapan polislere silahlı saldırı

İzmir Karşıyaka'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan polis memurlarına sataşan bir grubun silahlı saldırısında polis yaralandı.


İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halı sahada maç yapan polislere sataşan bir grup, çıkan arbedenin ardından ayrıldıkları olay yerine silahla dönüp polislere ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de silahla karşılık verdiği olayda 1 polis yaralandı.

Akılalmaz olay, saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi.

İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şahıs sözlü sataşmada bulundu. Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı.

Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrardan halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B. (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

YARALI POLİS MEMURU AMELİYATA ALINACAK

Halı saha önüne bulunan ve şüphelilere ait olduğu öğrenilen motosikleti de olay yerinde bırakan şahıslar, yaya olarak kaçarlarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru M.B., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun ameliyata alınacağı belirtilirken, 5 yaşındaki oğlu ise ekipler tarafından evine götürüldü.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli şahıslardan O.İ., ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. 

Son Güncelleme: 19.08.2021 22:50
Anahtar Kelimeler:
Halı SahaPolisSaldırıIzmirKarşıyaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havva Şeyma Gündoğar'ın ölümü | Bisiklekli kız otomobilin altında can verdi
Havva Şeyma Gündoğar'ın ölümü | Bisiklekli kız otomobilin altında can verdi
Sahte mehdi, cinayet için Almanya'dan gelmiş 
Sahte mehdi, cinayet için Almanya'dan gelmiş 
Altınların yerine su dolu sürahi bırakıp kaçtılar
Altınların yerine su dolu sürahi bırakıp kaçtılar
Bariyer önden girdi, arkadan çıktı | Mucize kurtuluş
Bariyer önden girdi, arkadan çıktı | Mucize kurtuluş
Parkta oturan gence taşlı saldırı
Parkta oturan gence taşlı saldırı
Yabancı uyruklu gaspçıyı çantasını düşürünce yakalandı
Yabancı uyruklu gaspçıyı çantasını düşürünce yakalandı
Büyükerşen çifti cinayeti zanlısı cezaevinde öldü
Büyükerşen çifti cinayeti zanlısı cezaevinde öldü
Nakliyecilere konteyner oyunu | 100 TIR'ı tarlaya yolladılar
Nakliyecilere konteyner oyunu | 100 TIR'ı tarlaya yolladılar
Bensu Narlı Cinayeti | Pusu kurarak vurmuş
Bensu Narlı Cinayeti | Pusu kurarak vurmuş
Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı
Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim