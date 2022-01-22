Halk Ekmek Büfesi şeytanın yeri o yüzden taş attım



Dar gelirli vatandaşların İstanbul'da yıllardır ekmek ihtiyacını karşılayan halk ekmek büfeleri son günlerde saldırganların hedefi haline geldi. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 314'ncü sokak girişinde yer alan İBB Halk Ekmek Büfesi'nin dün saldırıya uğramasının ardından polis ekipleri bugün bölgeye gelerek inceleme yaptı. Büfeyi taşlayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, saldırı gerekçesi savcılığa verdiği ifadesinde yer aldı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki 2 No'lu Halk Ekmek Büfesi'ne taşla saldıran şüpheli, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Ceyhun S. adlı bir kişi, 2 No'lu Halk Ekmek Büfesi'ne taşlı saldırıda bulunmuştu.

Kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalanan Ceyhun S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

“HALK EKMEK BÜFESİ ŞEYTANIN YERİ, O NEDENLE ORAYA TAŞ ATTIM

Ceyhun S.'nin ifadesinde, “Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle de oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Görüntülerde yer alan ve büfeye zarar veren şahıs benim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kafama esti yaptım. Şeytana uydum, küfrettim. 'Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak' dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum" dediği öğrenildi.

Ceyhun S. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce “kamu malına zarar vermek” ve “silahlı tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, saldırganın tutuklandığı bilgisini sosyal medyadan paylaşırken, "İstanbul Halk Ekmek olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız. Kutuplaştırıcı siyaset sonucu yapılan saldırıların hizmetlerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz" dedi.