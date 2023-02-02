Halk otobüsü İETT durağına girdi, 1 ölü, 4 yaralı var







İETT'DEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahçelievler D-100 üzerindeotobüsü durağına giren Özelçok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.ta bekleyen yolculardan yaralıların yanısıra bir vatandaşın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin İETT'den yapılan yazılı açıklamada "Bahçelievler'de bir Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak durak alanına girmiştir. İlk belirlemelere göre ne yazık ki bir vatandaşımız vefat etmiş, dört vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir. Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahalinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Derin bir üzüntü ile kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise “Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir eks, dört yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız” şeklinde konuştu.