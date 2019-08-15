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Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!

Bindiği halk otobüsünde önündeki koltukta oturan 25 yaşındaki genç kadının göğüslerini okşayarak taciz eden sapkın Özbekistan uyruklu kişi çıktı..

Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!

Bindiği halk otobüsünde önündeki koltukta oturan 25 yaşındaki genç kadının göğüslerini okşayarak taciz eden sapkın Özbekistan uyruklu kişi çıktı..

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:51
Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!

Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!

Yolcu otobüsünde önündeki koltukta oturan kadına cinsel tacizde bulunan sapkın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Özbekistan uyruklu olduğu bildirilen zanlı polis kontrolünde savcılığa sevk edildi. Fahrettin S. adlı zanlı hakkında son sözü mahkeme verecek. Zanlının sınırdışı edilebileceği öğrenildi. 

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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