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Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı

İstanbul'da özel halk otobüsünde bir kadının çantasını kurcalayan şüpheli, kadının çığlığı ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde yakalandı.

Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı

İstanbul'da özel halk otobüsünde bir kadının çantasını kurcalayan şüpheli, kadının çığlığı ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde yakalandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:51
Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı

Halk otobüsünde hırsız alarmı, kadının çığılığı hırsızı yakalattı


Özel halk otobüsünde çığlık atan kadın, çantasından hırsızlık yapmak isteyen zanlının yakalanmasını sağladı. Yenikapı - Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden birini fark edince çığlık attı. Otobüs şoförü de aracı durdurup kapıları kilitledi, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay Yenikapı Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Kadın yolcu, çantasının çalınmaya çalışıldığını fark edince çığlık attı. Hırsızlık teşebbüsünü fark eden diğer yolcular durumu hemen otobüs şoförüne bildirdi. Şoför de otobüsün kapılarını kilitleyerek Şirinevler yan yolda bulunan otobüs durağına geldi. Burada polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler otobüsün içine girerek mağdur olan kadınla konuştu.


OTOBÜS 30 DAKİKA BEKLEDİ

Kadının ifadesi sonrası içinde para olan çantayı çalmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu kişi gözaltına alınarak polis aracına götürüldü.


Otobüs kapılarının açıldığı sırada bir vatandaşın 'kimse inmesin' diye kapıyı kollarıyla tutması dikkat çekti. Hırsızlık teşebbüsünü polise haber veren özel halk otobüsü şoförü, "Seyir halindeyken bayan arkadaş bağırmaya başladı. O esnada biz de polisi arayıp, aracı yolun sağına çektik. Polisin gelmesini bekledik, polis geldi görevini yaptı. Şu anda işlem tamamlandı biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mağdur olan kadın yolcu şikayetçi olmayacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika durakta bekleyen otobüs Kuyumcukent istikametinde seferine devam etti.

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