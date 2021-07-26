Hamamda şampuan cinayeti | Bıçaklanarak öldürüldü
Hamama giren bir kişinin işletmenin verdiği şampuanı başkalarının kullandığını iddia ederek parasını ödemek istememesi önce tartışmaya, ardından cinayete döndü. Bıçakların çekildiği kavgada hamam işletmecisi ile oğlu yaralandı. Akıllara durgunluk veren olay Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesinde hamam işletmecisi Hilmi Coşkun'un (61), bıçaklanarak öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şampuan yüzünden çıktığı öğrenildi. Bıçaklı, sopalı kavganın olaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istememesi yüzünden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.
ŞAMPUAN TARTIŞMASI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kavganın şampuan parasının ödenmemesi yüzünden çıktığı belirlendi. Polis kavgaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istemediği, bu yüzden de hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ile diğer grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.