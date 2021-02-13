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Hamile ceylanı vuran magandalara rekor ceza

Av yasağını hiçe sayan magandalar hamile bir ceylanı vurduktan sonra derisini yüzerken suç üstü yakalandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 22:41
Hamile ceylanı vuran magandalara rekor ceza

Hamile ceylanı vuran magandalara rekor ceza

Yaban hayata karşı işlenen suçlara Bartın'da bir yenisi daha eklendi. Bartın'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda, tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 40 bin lira, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira para cezası kesildi.

Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi.

5 kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Anahtar Kelimeler:
Ceylan Avı
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