Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hamile kadını araçtan atarak kaçtılar

Henüz 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Çiğdem K. adlı genç kadını hızla giden bir otomobilden yola atarak kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından aranıyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 14:45
Hamile kadını araçtan atarak kaçtılar

Hamile kadını araçtan atarak kaçtılar

Kadınlara yönelik akıl almaz saldırıya bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenler'de iddiaya göre, 4 aylık hamile Çiğdem K., seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atıldı. Olayda hafif yaralanan Çiğdem K. hastaneye kaldırıldı. 

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Esenler ilçe sınırlarında kalan Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönüne doğru giden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araçta yolculuk yapan Çiğdem K. adlı kadın, hızla giden otomobilden yolun kenarına atıldı.

Çiğdem K.'yı yol kenarına atan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alkol aldığını söyleyen Çiğdem K.'nın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi.

Hafif şekilde yaralanan Çiğdem K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan Çiğdem K., sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi.

FIRLATIP AÇTILAR HIZLA KAÇTILAR

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Ahmet Ömer Taşkın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi.Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvarnıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hamile KadınAraçtan AttılarEsenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı
Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı
Aylin Şentürk'ün ölümü | Kaza değil cinayet
Aylin Şentürk'ün ölümü | Kaza değil cinayet
Ava Premium ve Yada Premium vurgunu | Çok sayıda şikayet var
Ava Premium ve Yada Premium vurgunu | Çok sayıda şikayet var
Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında
Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı son anda önlendi
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı son anda önlendi
Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı
Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı
Sahilde oturan adamı denize atarak öldürdü
Sahilde oturan adamı denize atarak öldürdü
Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü
Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü
Magandalar, çocuk parkını Teksas'a çevirdi | 2 kişi yaralandı
Magandalar, çocuk parkını Teksas'a çevirdi | 2 kişi yaralandı
Uyuşturucu operasyonu | Ev üreticilerine şafak baskını
Uyuşturucu operasyonu | Ev üreticilerine şafak baskını

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim