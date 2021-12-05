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Hamza Yılmaz'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Batman'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 28 yaşındaki Türkçe öğretmeninin Antalya'da denizde cesedi bulundu. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

05 Aralık 2021 Pazar 20:29
Hamza Yılmaz'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Hamza Yılmaz'ın ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Batman'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Hamza Yılmaz'ın cansız bedeni Antalya'da sahilde bulundu. Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmiyor.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak gören 2 genç, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede aramaya yapan sahil güvenlik ekipleri bir süre sonra deniz üzerinde bir kişiye ulaştı. Bota alınan kişi yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜRKÇE ÖĞRETMEN KİMLİĞİ ÇIKTI

Şahsın isminin Hamza Yılmaz (28) olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede Türkçe öğretmeni kimliği çıktı. Öte yandan gencin, sabah saatlerinde Ankara’dan otobüse binerek akşam saat 17.00 sıralarında Antalya’ya geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın ailesinin ise 14 Kasım’dan bu yana haber alamadığı ve annesinin dün polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

SİLOPİ'DE GÖREV YAPIYORDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ortaokulda edebiyat öğretmenliği yaptığı tespit edilen Yılmaz'ın, dün otobüsle Ankara'dan Antalya'ya geldiği belirlendi. Yılmaz'ın ailesinin kendisinden 14 Kasım'dan bu yana haber alamadığı, annesinin önceki polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“BİRİSİ FALEZLERİN ÜSTÜNDEN İTMİŞ OLABİLİR”

Sabah saatlerinde yeğeninin cenazesini almaya gelen amca Bayram Yılmaz, yaşananlara inanmak istemediklerini söyledi. Yeğeninin hiçbir sorununu bulunmadığını, kimseyle de husumetinin olmadığını belirten Yılmaz "Öğretmenlik yapıyordu. Buraya geldiği gün denizden cesedi çıkıyor. Birisi falezlerin üstünden itmiş de olabilir, her türlü ihtimalden şüpheleniyoruz. Konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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