Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Handan Bul cinayeti | Katilden tüyler ürperten itiraf

Aynı fabrikada çalıştığı Handan Bul adlı genç kadını arkadaşlık teklifini kabul etmediği için öldüren Yusuf Uğur'un intihar etmek istediği belirlendi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:06
Handan Bul cinayeti | Katilden tüyler ürperten itiraf

Handan Bul cinayeti | Katilden tüyler ürperten itiraf

Bozüyük'te ormanlık alanda işlenen kadın cinayetinin zanlısı Yusuf Uğur, Handan Bul'u öldürdükten sonra canına kıymak istedi. Bir süre önce eşinden ayrılan ve bir fabrikada çalışan Handan Bul'un arkadaşlık teklifini kabul etmemesi yüzünden işlenen cinayetin zanlısı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. 

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, aynı fabrikada çalıştığı Yusuf Uğur (30) tarafından öldürülen Handan Bul (23), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Korkunç cinayetle ilgili de yeni tespitler ortaya çıktı. Olayda, Handan Bul´un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi.


Eskişehir´de oturan Yusuf Uğur, aynı fabrikada çalıştığı Handan Bul ile konuşmak için önceki gece otomobille Bilecik´in Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin içerisinde Handan Bul´a tabancayla ateş eden Uğur, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi´nde oturan Handan Bul, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

HANDAN, ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Eskişehir´in Orhangazi Mahallesi´nde oturan ve 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul´a, aynı fabrikada çalışan Yusuf Uğur´un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi.

Handan Bul´un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katili 8 yıl sonra yakalandı
Zehra Çaycı, Korhan Taştekin cinayeti için müebbet istendi
Zehra Çaycı, Korhan Taştekin cinayeti için müebbet istendi
Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme | Umut Can'ın annesi intihar etti
Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme | Umut Can'ın annesi intihar etti
Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor
Bakan Selçuk'a göre kadın cinayetleri abartılıyor
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu
İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu
Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler
Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler
Anahtar Kelimeler:
Handan BulCinayetiKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün diye yolu kapattılar, maskesiz halaya durdular
Düğün diye yolu kapattılar, maskesiz halaya durdular
Fabrikadan 300 bin liralık soygun oyunun jandarma bozdu
Fabrikadan 300 bin liralık soygun oyunun jandarma bozdu
Amerikalı gazeteci, kiralık aracın içinde ölü bulundu
Amerikalı gazeteci, kiralık aracın içinde ölü bulundu
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katilden dehşete düşüren itiraflar
Genç kadını takip eden magandadan ilginç savunma 
Genç kadını takip eden magandadan ilginç savunma 
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice Çiftçi Cinayeti | Katili 8 yıl sonra yakalandı
Yolcuya hakaret eden halk otobüsü sürücüsüne tepki yağdı
Yolcuya hakaret eden halk otobüsü sürücüsüne tepki yağdı
13 yıldır aranan Youtuber fenomenini IP numarası ele verdi
13 yıldır aranan Youtuber fenomenini IP numarası ele verdi
İstiklal Caddesi'nde maganda tacizini polis durdurdu
İstiklal Caddesi'nde maganda tacizini polis durdurdu
Tacizci antrenöre 69 yıla kadar hapis istendi
Tacizci antrenöre 69 yıla kadar hapis istendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim