Hande Fırat karalama haber yapanlara hukuk süreci başlatıyor

Hürriyet yazarı ve CNNTürk TV'de haber programı sunucusu Hande Fırat, gözaltına alınan eşi Murat Özvardar hakkındaki iddialara cevap verdi.

Hande Fırat, eşi Murat Özvardar’ın Ukrayna’nın bazı Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasında adı geçmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Fırat, kendisinin alakası olmadığı halde olayın bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek "Yalanlarla ilgili hukuki süreç başlattığını" söyledi.

Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"Bu bir savunma yazısı değildir.

Ukrayna Savaşı ile ilgili ticari alacak verecek meselesinde yargıya yansımış bir konu ile ilgili açıklama yapmak haddim değil. Türk yargısının vereceği karara saygım da sonsuzdur. Gerekli açıklamayı eşim yaptı.

Ancak bu işin ‘bir kesim’ tarafından, hiçbir alakam olmadığını bildikleri halde bir linç kampanyasına dönüştürülmesine itirazım var.

Haber haberdir, yazılır. Ancak, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri var yalanını yazıp Ankaralı bir iş insanının fotoğrafını koymaya ya da olmayan bir saat üzerinden hikâye yazmaya, tüm olayı benimle ilişkilendirmeye çalıştırmalarını da kabul etmem mümkün değil. Tüm bu yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım."

NE OLMUŞTU?

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, bazı Türk iş insanlarının Ukrayna yetkililerini 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak şikayetçi olmuştu. Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar ve Koray Altınel soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Özvardar avukatıyla önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, buradaki işlemlerinin ardından da Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Murat Özvardar adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Özvardar, kolluğa imza verme zorunluluğu hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

