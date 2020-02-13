Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi

Türkiye'de kadınlara yönelik saldırı ve istismarı önlemek için çaba harcarken adliye koridorlarında katil zanlılarına verilen ceza indirimleri tepkilere neden oluyor.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:31
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi

Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya bir anlık öfke indirimi



Kadınlara yönelik saldırılar devam ederken, mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar vatandaşların tepkisine neden oluyor. Konya'da bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) bir eğlence merkezinde çalıştığı için tüfekle öldüren Mesut Babayiğit'e (35),haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın bir anlık sinirle eline aldığı ve eşini korkutmak için doğrulttuğu tüfeğin, farkına varmadan ateş aldığı anlatılarak, olayda tasarlama bulunmadığı belirtildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 31 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Mesut Babayiğit (35), bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24),eğlence mekanında çalıştığı için tüfekle öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Mesut Babayiğit hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TÜFEĞİ SPOR ÇANTASINI KOYDU

Edinilen bilgilere göre davanın iddianamesinde, olay sabahı Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği, Babayiğit'in de eşinin beraberinde birileri ile geleceği düşüncesiyle tüfeğini spor çantasına koyduğu anlatıldı.

TÜFEK FARKINDA OLMADAN ATEŞ ALDI

İkilinin daha sonra konuşmak için taksiyle olayın yaşandığı boş araziye gittikleri kaydedilen iddianamede, Hanife Babayiğit'in, eşine barda çalışmasına müsaade etmemesi halinde, alkol alıp, başka erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vereceğini söylediği öne sürüldü. İddianamede bu tartışma üzerine Mesut Babayiğit'in çantasından çıkartıp, eşine doğrulttuğu tüfeğin farkında olmadan ateş aldığı iddia edildi.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Kocanın, boynundan yaralanan eşini hastaneye bırakıp kaçtığı, Hanife Babayiğit'in ölmeden önce kendisini, eşinin vurduğunu söylediği ifade edildi. İddianamede, Mesut Babayiğit'in ifadesinde, eşinin kendisini tahrik ettiğini, erkeklerle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları gönderdiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

AĞIR MÜEBBETTEN 20 YIL HAPİS CEZASINA

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın geçen 26 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirildi.

GEREKÇELİ KARARDA TASARLAMA YOK

Mahkeme Mesut Babayiğit'e verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın olayı tasarlamadığı, cinayeti bir anlık sinirle gerçekleştirdiği belirtilen gerekçeli kararda, "Hanife'nin Mesut'a tekrar gazinoda çalışmasına müsaade etmezse, alkolüne, eroinine karışırsa başka erkeklerin de kendisine yakınlaşmasına izin vereceğini söylediği, bu durumu destekler nitelikte resimlerin dosyada mevcut olduğu, bunun üzerine Mesut'un sinirlenip, tüfeği eline aldığını, amacının Hanife'yi korkutmak olduğunu, ancak tüfek elindeyken hiç farkına varmadan tüfeğin bir anda ateş aldığını beyan etmesi nedeniyle olayda tasarlamanın olmadığı tespit edilmiştir"denildi.

HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENMİŞ

Gerekçeli kararda Mesut Babayiğit'in suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek, şöyle denildi: "Mesut Babayiğit'in yargılama aşamasında istikrarlı ve birbiri ile çelişmemek üzere Hanife'nin uyuşturucu kullandığını, uygunsuz bir hayat sürdüğünü, Hanife'nin başka erkeklerle dudak dudağa resimlerinin olduğu, tanık beyanlarına göre Mesut'un zaman zaman Hanife'nin tehditlerine maruz kaldığı, tanığı olmayan olayda aksi sabit olmayan savunma içeriğine göre Hanife'nin olay öncesi Mesut'a yönelik tehditlerin, başka erkeklerle dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Mesut'a göndermesi, Hanife'nin olaydan hemen önce Mesut'a küfür etmesi, Mesut'un ifadesine göre Hanife'nin Mesut'tan uyuşturucu kullanımına karışmaması istediği, aksi taktirde başka erkeklerle yakınlaşacağını belirtmesi üzerine Mesut'un sinirlendiği, olayı bir bütün olarak değerlendirildiğinde olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kabul edilmiştir."

Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil
Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil
Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler
Çumra'da yasak aşk cinayeti | Kan donduran ifadeler
Çumra'da yasak aşk cinayeti, şantajcı sevgilisini tuvalette öldürdü
Çumra'da yasak aşk cinayeti, şantajcı sevgilisini tuvalette öldürdü
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Anahtar Kelimeler:
Hanife Babayiğit CinayetiKadın CinayetiCinayetiKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arzu T. kurbanlarının sayısı artıyor | Şantaj skandalı 
Arzu T. kurbanlarının sayısı artıyor | Şantaj skandalı 
Otomobilin direksiyonu çalınan vatandaş hırsızlara seslendi
Otomobilin direksiyonu çalınan vatandaş hırsızlara seslendi
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı
Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı
Doktorlara saldıran saldırgan magandalara hapis cezası çıktı
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
Samet Çalışkan cinayeti, Sosyal medyada kadın profiliyle kanlı tuzak
9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu
9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
Konya'da Kadir Şeker olayı | Katil mi, kahraman mı?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 tutuklama
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 tutuklama
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Aynı daireyi onlarca kişiye sattı, ortadan kayboldu
Ankara'da kızını öldürüp yol kenarına atan baba teslim oldu
Ankara'da kızını öldürüp yol kenarına atan baba teslim oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim