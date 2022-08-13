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Hanife Çakıcı cinayeti | Koca şiddetinden kaçarken can verdi

İzmir Dikili'de eşinden şiddet gören Hanife Çakıcı uzaklaştırma karı bitiminde kocası Haydar Çakıcı tarafından terminalde öldürüldü.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:20
Hanife Çakıcı cinayeti | Koca şiddetinden kaçarken can verdi

Hanife Çakıcı cinayeti | Koca şiddetinden kaçarken can verdi

İzmir'in Dikili ilçesinde Hanife Çakıcı (33), sürekli şiddet gördüğü 16 yıllık eşi Haydar Çakıcı (34) tarafından kaçmak için gittiği otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Genç kadının babası Mehmet Karabulut, "Uzaklaştırma kararı 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. En son kızımı öldürdü" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Ev kadını, 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2’si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Hanife Çakıcı'nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE BARIŞMIŞLAR

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, kızının 16 yılı önce kaçarak evlendiğini söyledi. Ancak sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını belirten Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. Kızım 'Senden iğreniyorum beni bırak' dedi. Ancak bırakmadı, gurur meselesi yaptı. En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır. Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerinin evine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi. Son olayda da kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. 4 bıçak darbesiyle vurup öldürüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiIzmirDikili
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