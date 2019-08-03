Hasta terörü, istediği ilaç yazılmayınca çılgına döndü

Psikiyatri hastası olması yaptıklarını affetirir mi bilinmez ama hastanede doktora çalışanlara saldırıp terör havası estiren M.P. serbest bırakıldı..

Hastanelerde sağlık personeline uygulanan şiddete bir yeni Gaziantep'e eklendi. Psikiyatri hastası M.P. (23), Acil Servis'i savaş alanına çevirdi. İstediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbeden M.P., Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı



Gaziantep'te, psikiyatri hastası M.P. (23),istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, masa ve bilgisayarları kırdı.

Edinilen bilgilere göre sağlık personeli yönelik şiddet olayı, dün akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde meydana geldi. İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi.



Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.