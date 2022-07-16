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Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tüm uyarılara rağmen durmak bilmiyor. Kocaeli'nde sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin 'elini ısırdı'

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:32
Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı


Hasta yakını hemşirenin elini ısırdı


Kocaeli Devlet Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanına yönlendirilen hasta ve yakını, öncelik isteyerek olay çıkardı. Yaşanan arbedede hasta ve yakını, tıbbi sekreter S.A.'ya yumruk atıp, elini ısırdı. Hasta ve yakını gözaltına alındı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne önceki gün muayene olmak için gelen H.A. ve yakını O.K., daha az aciliyet gerektiren yeşil alana yönlendirildi. Yeşil alanda sıra beklemek istemeyen hasta ve yakını, öncelik isteyerek serviste görevli sekreter S.A. ile tartışmaya başladı.

Sekreter S.A.'nın beklemeleri gerektiğini anlatmasıyla bağırmaya başlayan H.A., S.A.'ya yumruk attı ve elini ısırdı. H.A., acil serviste görevli doktor G.N.K.'ye ise küfür ve hakaret etti.

GÖZALTINA ALINDI

Beyaz kod verilmesi üzerine acil servise gelen özel güvenlik ve hastane polisi, H.A. ile yakını O.K.'yi gözaltına aldı.

Yüzünde ve boynunda morluklar olan, elinden ısırıldığı için yaralanan S.A.'nın tedavisi, mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
SaldırıKocaeliHastane
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