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Hasta yakınlarının kavgası acil servisi kilitledi

Evinde ailesiyle tartışan bir şahsın yaralanmasıyla başlayan olaylar serisi hastanenin acil servisine kadar devam etti, hasta yakınları acil sevis içinde bıçaklarla saldırdı. 1 kişi can verdi

05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:28
Hasta yakınlarının kavgası acil servisi kilitledi

Hasta yakınlarının kavgası acil servisi kilitledi



Hastaneleri, sağlık kurumlarını, hayat kurtaran acil servisleri bile savaş alanına çevirmekten çekinmeyen hasta yakınlarının görgüsüzlüğü, magandalığı, kuralları hiçe sayan tavrı sağlık hizmetlerini durdurmaya başladı. Gaziantep’te İrfan P., evinde tartıştığı eşinin ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Gürültü üzerine dışarı çıkıp ve kavga eden komşularını ayırmaya çalışan Kerim Şentürk (41), bu sırada İrfan P.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının taşkınlık yapması üzerine acil servis boşaltılarak, 3 saat süreyle hizmet verilemedi.

Yeşilkent Mahallesi’nde akşam saatlerinde madde bağımlısı olan ve eşi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen İrfan P., kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan P., yanındaki bıçakla kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ve eşinin amcası Mehmet Ali C.’yi yaraladı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

Gürültü üzerine evinden çıkan ve kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk de aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Sağlık görevlileri durumu ağır olan 4 yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kerim Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACİL SERVİS BOŞALTILDI

Olayın ardından hastaneye gelen Kerim Şentürk’ün yakınları acil servise gelerek içeriye girmek istedi. Hastane yetkilileri ile Şentürk’ün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

3 SAAT HİZMET VERİLEMEDİ

Yaşanan arbede nedeniyle acil servisteki hastalar dışarıya çıkarılırken, hastane görevlileri polisten destek istedi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, acil serviste 3 saat boyunca hizmet verilemedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İrfan P. ile ağabeyi Selçuk P.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Hasta YakınlarıGaziantepKavga
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