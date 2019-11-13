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Hastane acil servisinde silahlı çatışma çıktı

İnsan hayatanı hiçe sayan magandalar, düşmanlık hesaplaşmasını hastaneye kadar taşıdı. Gözü dönmüş saldırganlar kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 yaralı var.

Hastane acil servisinde silahlı çatışma çıktı

İnsan hayatanı hiçe sayan magandalar, düşmanlık hesaplaşmasını hastaneye kadar taşıdı. Gözü dönmüş saldırganlar kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 yaralı var.

13 Kasım 2019 Çarşamba 02:26
Hastane acil servisinde silahlı çatışma çıktı

Hastanede silahlar çekildi, çatışma çıktı


Aralarındaki düşmanlığı hastanenin acil servisine taşıyacak kadar insanlıktan çıkmış magandaların silahlı saldırısında 3 kişi yaralandı. Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLI SALDIRI

Olay saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki aile arasında hastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 

Kavga edenler, güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı. Dışarıda da devam eden kavgada gruptakilerden, kimliği belirsiz kişiler, kavga ettikleri ailenin üzerine ateş açtı. 

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ön'ün vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. 
Yaralılar sedyelere konularak hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
 

Son Güncelleme: 13.11.2019 02:45
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