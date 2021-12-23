Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Beşiktaş 2 - Göztepe 1
Kapat

Hastane magandası, sıra beklemek yerine doktora saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı giderek yaygınlaşıyor. Bolu'da göz muayenesi için sıra beklemek yerine doktora saldıran Emre B. adlı gözaltına alındı.

23 Aralık 2021 Perşembe 20:45
Hastane magandası, sıra beklemek yerine doktora saldırdı

Hastane magandası, sıra beklemek yerine doktora saldırdı

Bolu’da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyen Y.E.D., yumruk attığı göz doktoru Emre B.’nin burnunu kırıldı. Beyaz kod verilen olayda gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Bolu’da, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Y.E.D.’nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.’ye yumruklu saldırıda bulundu. Emre B.’nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri, şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Emre B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Y.E.D., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Saldırıya uğrayan Doktor Emre B., “Şahıs, 'Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz' diye konuştu sırasını beklemeden. Diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala, 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi' dedi. Ben de o sırada, 'Buyurun, dışarıya çıkar mısınız' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik” ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
Doktora Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte alkolden can alıyor | Sadece İstanbul'da 34 ölüm var
Sahte alkolden can alıyor | Sadece İstanbul'da 34 ölüm var
Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var
Sahte Google ofisine şok baskın | 24 gözaltı var
10 bin dolara satılan diplomatik pasaportun görüntüleri
10 bin dolara satılan diplomatik pasaportun görüntüleri
Ucuz otomobil vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Ucuz otomobil vaadiyle 100 milyonluk vurgun
Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı
Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı
Dayakçı öğretmen serbest bırakıldı, bakanlık açığa aldı
Dayakçı öğretmen serbest bırakıldı, bakanlık açığa aldı
Dairenin odasını çaldılar | Tadilat yaparken, komşunun odasına girmiş
Dairenin odasını çaldılar | Tadilat yaparken, komşunun odasına girmiş
Doktora kafa atan zanlı yeniden gözaltında
Doktora kafa atan zanlı yeniden gözaltında
Safranbolu'da polis, 12 yaşındaki çocuğu yerlerde sürükledi
Safranbolu'da polis, 12 yaşındaki çocuğu yerlerde sürükledi
Okulda taciz skandalı | Aileler okul önünde toplandı
Okulda taciz skandalı | Aileler okul önünde toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim