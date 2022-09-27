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Hastane önünde bekleyen vatandaşlara silahlı saldırı

Gece yarası hastane önünde bekleyen vatandaşlara yüzleri maskeli kişiler tarafından saldırı düzenlendi, 1 kişi hayatını kaybetti

27 Eylül 2022 Salı 08:47
Hastane önünde bekleyen vatandaşlara silahlı saldırı


Hastane önünde bekleyen vatandaşlara silahlı saldırı

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi önünde iddiaya göre hastaneye yeni geldiği belirtilen hasta yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılara hastane görevlileri müdahale etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli kişi ya da kişiler, hastane önünde bekleyen ve hastaneye yeni geldikleri belirtilen hasta yakınlarına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu hastane önünde büyük panik yaşanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında yaralananlara ise hastane görevlileri müdahale etti. Olayın ardından özel harekât polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.


 

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