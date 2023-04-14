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Hastane üstünden devleti 157 milyon lira dolandırmışlar

İzmir Polisi, son yılların en önemli organize sahtecilik olaylarından birini ortaya çıkardı. 14 şüphelinin içinde yer aldığı organizenin içinde 9 doktorun yer aldığı öğrenildi.

14 Nisan 2023 Cuma 23:31
Hastane üstünden devleti 157 milyon lira dolandırmışlar

Hastane üstünden devleti 157 milyon lira dolandırmışlar

İzmir merkezli 4 ilde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', "Resmi belgede sahtecilik', "Nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı. İzmir polisi derinleştirilen soruşturmada çok sayıda evrak, cep telefonu ve bilgisayara el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', "Resmi belgede sahtecilik', "Nitelikli dolandırıcılık', "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti. Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMU ZARARINDA TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK DOSYA

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Üçkağıt hastanesi kurmuşlar! 9'u doktor 14 şüpheliye gözaltı

Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Anahtar Kelimeler:
IzmirHastaneDolandırıcılıkEvrakta SahtekarlıkOperasyonİzmir Polisi
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