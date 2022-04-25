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Hastanede can pazarı, hasta yakınları yine saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tırmanıyor, polisin silahını almaya çalışanları, tabancanın ateş almasına neden oldu. Hastanede büyük panik yaşandı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 09:34
Hastanede can pazarı, hasta yakınları yine saldırdı

Hastanede can pazarı, hasta yakınları yine saldırdı


Diyarbakır’ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı. Polisin belinden alınmaya çalışılan silah ateş alarak duvarı deldi. Sağlık çalışanları kapı önüne koydukları sedyeyle kendilerini korumaya çalışırken, polis bazı hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı.

Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. 

BAKAN KOCA: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ise konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi" 

Anahtar Kelimeler:
HastaneŞiddetDiyarbakırLice
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