Hastanede hurda yolsuzluğu, hastane müdürü tutuklandı



Aksaray'da hastaneye ait rontgen odasının hurdacıya satılmasıyla ortaya çıkan skandalın ardından başlatılan soruşturmada, olayın boyutları dudak uçuklatacak cinsten. Hasta yatakları, rontgen odası kurşun kalıpları, diyaliz makinası, hastane klimaları, bakır kablolar ile güç kaynağının da çalındığı hastanede yaşanan rezaletin 10 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.

HASTANE MÜDÜRÜ İLE GÜVENLİK AMİRİ TUTUKLANDI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makinelerinin de bulunduğu 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan hastane müdürü Metin G. ile güvenlik amiri Ceyhan Y. yeniden gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYIP CİHAZLARIN BAZILARI HURDACIYA SATILMIŞTI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı Ekim ayında yeni binaya taşındı. Taşınma sırasında klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları kayboldu.

Durumu fark eden hastane yönetimi, yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kayıp malzemeleri tespit ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Özel ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Polis, kayıp eşyaları çalıp sattıkları iddiasıyla hastane müdürü M.G.’yi, Acil Servis sorumlusu L.A.’yı, personel şube müdürü Ş.T.’yi, bilgi işlem personeli N.Y.’yi, güvenlik amiri C.Y.’yi ve güvenlik personeli Alpaslan E.’yi gözaltına aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme’ suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., Acil Servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ

Cumhuriyet Savcılığının yapmış olduğu itiraz üzerine hastane müdürü Metin G. ile güvenlik amiri Ceyhan Y. yeniden gözaltına alındı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.