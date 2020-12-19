Hastanede oksjien tüpü faciası | Patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 hastadan 9'unun hayatını kaybettiği bildirildi. Halen tedavi altında tutulan 10 vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlama sonrası, yoğun bakım serviste kurtarma ve arama çalışmalarına katılan 17 sağlık personeli de yaralandı. Bu arada yoğun bakımda tedavi altına alınan bir vatandaşın ölümüyle, faciada can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip corona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

FAHRETTİN KOCA GAZİANTEP'E GİDİYOR

Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gidiyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.

Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

Koca, paylaşımında "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SOLUNUM CİHAZI PATLADI

Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül de Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allahtan rahmet yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir."

KALIN: İLGİLİ BİRİMLERİMİZ TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep."

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada ise, “Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı” denildi.