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Hastanede sağlık çalışanlarına saldıranlar savcılıkta serbest

Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine yaralı olarak getirilen bir kişi ile arkadaşı tomografi odasında sağlık çalışanlarına saldırdı, milyonluk araçları kullanılamaz hale getirildi

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:25
Hastanede sağlık çalışanlarına saldıranlar savcılıkta serbest

Hastanede sağlık çalışanlarına saldıranlar savcılıkta serbest

Sağlık çalışanlarına şiddet durmak bilmiyor. Yaralı olarak hastaneye getirilen bir kişi ile arkadaşı önce sağlık görevlilerine saldırdı, ardından da hastanede bulunan milyonluk cihazlara ağır zarar verdi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşıyla milyon liralık cihazların bulunduğu tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi. Bir cihazın zarar gördüğü, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 
Sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 

Talip Gönültaş tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı. Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tomografi bölümünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı.

Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi.

Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.

Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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Sağlıkta şiddetHastaneMaganda
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