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Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası

Osmaniye'de Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı iddiası ortalığı karıştırdı

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:55
Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası

Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası


Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısının, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı M. B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girdi.

Kendisinin savcı olduğunu söyleyen M. B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı M. B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı M. B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi.

Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler.

Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti.

Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel, “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum” dedi.
 

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OsmaniyeSavcıDoktorKavgaGözaltı
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