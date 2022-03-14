Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti

İddiaya göre, S.K., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar S.K.'nin bebeğini hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti.

14 Mart 2022 Pazartesi 23:46
Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti

Hastanede şiddet durmuyor | Doktora yumruk atıp, bıçak çekti

Hastanelerde mağandaların saldırıları durmak bilmiyor. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde S.K., Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ne sevk edilen bebeğine bakılmadığı iddiasıyla asistan doktor Emre Arslan'a hakaret ederek yumruk attı ve bıçak çekti. Polis S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Akıllara durgunluk veren olay, sabah erken saatlerinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., eşiyle birlikte gece saatlerinde 1 aylık bebeğini hastanenin çocuk acil servisine getirdi. Doktorlar S.K.'nin bebeğini hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Bebeğin tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirtip, S.K.'ye acil serviste beklemelerini söyledi. Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen S.K., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın bebeğini kontrol etmek için servise gelmediği gerekçesiyle odasının bulunduğu kata çıkıp kapısını yumruklamaya başladı.

S.K. kapıyı açan doktor Arslan'a iddiaya göre  "Bebeğime sen mi bakacaksın? Neden bakmıyorsun" diye sordu. Dr. Arslan'ın  "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" demesi üzerine üzerine S.K. bağırmaya ve küfretmeye başladı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, S.K.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar odadan çıktı. İddiaya göre, S.K., kapıyı neden yumrukladığını soran doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. S.K. servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle acil servisteki bebeğini ve eşini de alıp olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Arslan kendisini yumruklayan ve bıçak çeken S.K.'den şikayetçi oldu.

OLAY ANINI ANLATTI

Yaşadığı olayı anlatan asistan doktor Emre Arslan, "Hasta gelip odamın kapısını yumrukladı. Ben de kapıyı açıp ne olduğunu sordum. Şahıs, 'Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz? Neden bakmadınız?' diye yüksek bir ses tonuyla sordu. Bebeğin filmlerine baktığımı, işlemleri yaptığımı söyledim ancak bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Ben de odamın kapısını kapatıp içeri girdim. Tekrar odamın kapısını yumruklamaya başlayınca kapıyı açtım ve 'Ne diyorsun? Ne istiyorsun?' dedim. Şahıs yüzüme yumruk atıp, bıçak çekti. Oradaki insanlar araya girdi. Ben de olay büyümesin diye yoğun bakım tarafına geçtim" dedi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Özge Binnur Oruç'un ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Atatürk heykelini çalanlar, belediye işçisi çıktı
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar
Altın Çakmak diyerek 12 kişiyi dolandırdılar
Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var
Ankara'da sahte emlakçılara operasyon, 37 gözaltı var
Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı
Marmaray'da gençlere 'Sevişme' saldırısı
Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi
Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi
Melike Baki'nin ölümü | Yurt odasında şüpheli ölüm
Melike Baki'nin ölümü | Yurt odasında şüpheli ölüm
Sibel Gönül olayı | Dergahlı dolandırıcılığa 44 yıl hapis cezası
Sibel Gönül olayı | Dergahlı dolandırıcılığa 44 yıl hapis cezası
Zeytinburnu'nda Afganlı silahlı çeteden milyonluk soygun
Zeytinburnu'nda Afganlı silahlı çeteden milyonluk soygun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim