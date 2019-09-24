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Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı

Gözüne kestirdiği kurbanlarından tehdit ve şantajla para sızdıran dolandırıcılık suçundan sabıkalı kişi, doktor kıyafeti giyen polisler tarafından suç üstü yakalandı.

Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı

Gözüne kestirdiği kurbanlarından tehdit ve şantajla para sızdıran dolandırıcılık suçundan sabıkalı kişi, doktor kıyafeti giyen polisler tarafından suç üstü yakalandı.

24 Eylül 2019 Salı 22:19
Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı

Hastanede tehditle para alırken doktor kıyafetli polislere yakalandı



Dolandırıcılar gözlerine kestirdiği kurbanlarını yeni yöntemlerle tuzağa düşürüyor. Telefonla bir hastanenin laboratuvar teknisyenine ulaşan H.F. adlı sabıkalı dolandırıcı "Bana istediğim parayı vermezsen seni tacizci diye herkese söylerim" tehdidiyle sıkıştırmaya başladı. Tacizlerden bunalan hastane çalışanı polisten yardım isteyince zanlı kurulan tuzağa düştü.

PARA VERMEYİ KABUL ETTİ VE...

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan H.K.’nin mesaide olduğu sırada telefonu çaldı. Teknisyeni arayan H.F. (61), “Bana para vereceksin, vermezsen seni hastanede tacizde bulunuyor diye herkese söylerim. İstediğim parayı vereceksin yoksa seni rezil ederim” diye tehdit etti. Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

Edinilen ilk bilgilere göre polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.’ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. 

Dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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