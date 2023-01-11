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Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Yalova’da bulunan 4 katlı Özel Atakent Hastanesi’nin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu.

11 Ocak 2023 Çarşamba 16:35
Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi


Yalova'da bulunan Özel Atakent Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Güç kaynağından çıkan yangın sebebiyle dumanlar binayı sarınca hastalar tahliye edildi. Hastane önündeki panik anları kameraya yansıdı.
Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi.

Muayeneye gelen yurttaşlar da, yatlı hastalara yardım ederek dışarı çıkardı.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, panik yaşayanları yurttaşlar sakinleştirdi. 

Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

Hastanedeki yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
HastaneYangınYalova
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