Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var

Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı



Depremin vurduğu Hatay bir trafik kazası haberiyle yasa boğuldu. Ağır yük kamyonu kontrolden çıktı, kamyon ve minibüslere çarparak alev aldı. Kamyonun asker uğurlayan vatandaşların arasına da girdiği bildiriliyor. Kaza sırasında 12 vatantaşımız hayatını kaybetti,

Son dakika Hatay Belen kaza haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ile kamyonun çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon, direksiyonun hakimiyetinin kaybolması sonucu 11 araca çarparak durabildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili yaptığı paylaşımda "Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı

BAKAN KOCA: 12 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum.