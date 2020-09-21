

Hatice Çiftçi Cinayeti | Katili 8 yıl sonra yakalandı



Henüz 13 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden Hatice Çiftçi'nin katili 8 yıl aradan sonra yakalandı. İzmir'de karıştığı bir olayda gözaltına alınan Veli K. adlı zanlının DNA örnekleriyle tesbit edildiği öğrenildi. Talihsiz Hatice'nin katilinin bulunması için Akşehir polisi 600 kişiden kan ve doku örneği almıştı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili Veli K. (38), yakalanarak, tutuklandı. İzmir'de bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'dan (38) alınan örneklerle, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örneklerinin uyuştuğunun belirlendiği bildirildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Pide ustası 2 çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.



KAÇIRILIP İPLE BOĞULDU

Edinilen bilgilere göre polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cansız bedeni bulundu. İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi´nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.



600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp, bunların ifadelerine başvurdu.



DNA TESTLERİ YAPILDI KATİL BULUNAMADI

Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı. Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı.

DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDI

İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den (38) alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu. Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

